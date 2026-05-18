Nemulțumiri legate de funcționarea ANAF
Principalele dificultăţi semnalate de contribuabili în ceea ce priveşte serviciile oferite de ANAF şi platforma Spaţiul Privat Virtual (SPV) au indicat funcţionarea necorespunzătoare a site-ului, probleme tehnice în SPV, o interfaţă neprietenoasă, acces greoi la unele mesaje, perioadele de indisponibilitate cauzate de mentenanţă şi actualizări informatice, arată o analiză realizată de Ministerul Finanţelor pe baza feedbackului colectat de la 72.566 de contribuabili, în perioada 3 martie - 15 mai. O nouă versiune a site-ului ANAF va fi lansată în a doua jumătate a anului.
Prin această primă interogare sistematizată a feedbackului utilizatorilor privind ANAF, ministerul a urmărit să evalueze experienţa contribuabililor în relaţia cu Fiscul: interacţiunea în unităţile fizice, funcţionarea serviciilor online, call-centerul şi instrumentele digitale de asistenţă. Rezultatele obținute au arătat „că experienţa directă în unităţile fiscale este, în general, apreciată pozitiv, cu un scor mediu de 4 din 5, atât pentru interacţiunile din ultimele 12 luni, cât şi pentru cea mai recentă experienţă avută”, arată analiza, preluată de Agerpres.
În zona digitală, Spaţiul Privat Virtual, platforma prin care contribuabilii depun documente şi comunică online cu ANAF, a obţinut un scor mediu de 3,7 din 5, portalul ANAF a primit un scor mediu de 3,5 din 5, serviciile de asistenţă telefonică au fost evaluate cu 3,3-3,5, iar serviciile de chat şi chatbotul „Ana” cu 2,7-3 din 5.
„Pentru prima dată, avem o imagine sistematizată, construită pe baza experienţei directe a peste 72.000 de contribuabili, iar aceste rezultate vor sta la baza etapelor următoare de modernizare. Obiectivul nostru este să construim servicii fiscale mai simple, mai predictibile şi mai accesibile, reducând birocraţia şi timpul pierdut de contribuabili în interacţiunea cu statul”, a declarat ministrul interimar al finanţelor, Alexandru Nazare.
Pe baza acestui feedback, Ministerul Finanţelor şi ANAF accelerează programul de modernizare digitală început prin investiţiile din PNRR, cu accent pe stabilitatea platformelor, simplificarea serviciilor şi reducerea timpului de interacțiune cu administraţia fiscală. Astfel, în semestrul al II-lea al anului 2026, sunt prevăzute: lansarea unui nou portal ANAF, simplificat şi mai uşor de utilizat; implementarea unei noi versiuni a SPV, cu funcţionalităţi extinse; introducerea formularelor inteligente şi parţial precompletate; dezvoltarea serviciilor de programare online şi de videoconferinţă pentru interacţiunea cu ANAF; îmbunătăţirea comunicării digitale cu contribuabilii; integrarea cu noile sisteme de identitate electronică şi, în perspectivă, cu Cartea Electronică de Identitate. „Digitalizarea ANAF trebuie să continue într-un ritm accelerat, dar într-o manieră orientată spre nevoile reale ale utilizatorilor”, a completat Alexandru Nazare. (C.Z.)