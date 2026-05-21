Catalog al arborilor seculari din România

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 27 Mai 2026

Simboluri ale comunităţilor locale, repere culturale şi refugii pentru biodiversitate, arborii seculari din România vor fi protejaţi printr-un catalog naţional public, după cum prevede un proiect de Ordin postat în dezbatere de Ministerul Mediului, informează Agerpres. Catalogul, administrat de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate, va fi disponibil public online și va conţine informaţii precum: specia, dimensiunile, vârsta estimată, localizarea, caracteristicile morfologice şi cultural-istorice, starea fitosanitară şi eventualele intervenţii aprobate asupra arborelui. 

Orice persoană fizică sau juridică va putea solicita inventarierea unui arbore remarcabil, prin transmiterea coordonatelor şi a unor fotografii relevante către ocolul silvic sau primărie. Documentul mai include normele privind protecţia arborilor remarcabili, precum şi metodologia şi cuantumul despăgubirilor pe care le vor primi proprietarii terenurilor pe care se află arborii înscrişi în catalog, cu condiţia menţinerii şi protejării acestora. De asemenea, tăierea lor va fi permisă doar în situaţii excepţionale.

Legea privind arborii remarcabili există de trei ani, dar nu a fost aplicabilă pentru că nu au fost elaborate normele în acest sens. 

