Încep consultările pe legea salarizării

Data: 27 Mai 2026

Ministerul Muncii a început ieri o serie de reuniuni cu caracter consultativ, care vor dura până săptămâna viitoare, având ca obiect proiectul Legii privind salarizarea personalului bugetar, publicat luni seara. Propunerea prevede că raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu de bază în sectorul public va fi de 1 la 8, iar valoarea de referinţă pentru 2027 de 4.100 lei. Grila de salarizare va avea 12 grade, fiecare grad salarial având un interval de coeficienţi.

Consultările reprezintă un demers de colectare de observaţii, premergător înaintării proiectului pentru a fi dezbătut și votat în Parlament. Ieri au avut loc reuniuni la Ministerul Muncii cu reprezentanţii familiilor ocupaţionale şi ai confederaţiilor sindicale, azi va fi un dialog cu reprezentanţi ai ministerelor Sănătăţii şi Culturii şi cu sindicatele din aceste sectoare, iar mâine cu cei ai Ministerului Educaţiei şi cu federaţiile respective. Vor urma vineri discuții similare cu actorii instituționali și sindicali din apărare, ordine publică şi securitate, apoi miercurea viitoare, cu reprezentanţi din administrație, ulterior, cu cei din diplomație, iar joi, din justiție, precum şi din Parlament şi Administraţia Prezidenţială.

Proiectul Legii salarizării, respectiv grilele de salarizare şi calendarul de implementare, publicate luni în dezbatere, prevăd, printre altele, faptul că munca suplimentară sau cea în zilele libere legale se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice.

Referitor la valoarea de referinţă, propunerea este de 4.100 de lei în 2027 şi se poate ajunge la 4.793 până în 2031, a afirmat, luni, ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de presă. În opinia acestuia, acum va exista o predictibilitate a creșterii salariale, în funcţie de valoarea de referinţă, care se bazează pe relansarea economică.

Pentru 56% dintre posturi, salariile lunare vor crește: 21% vor avea creșteri de peste 10%; 14% creșteri între 5 și 10%; 21% creșteri între 0 și 5%. Pentru restul de 44%, se vor acorda diferențe compensatorii, astfel încât nici un salariu aflat în plată să nu scadă, potrivit unui mesaj al ministrului.

Noul sistem elimină 87 de sporuri din 151. „Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară”, a afirmat ­Pîslaru. Sporurile vor fi limitate la 20% pe ordonator principal de credite și se va introduce un sistem de bonusuri de performanţă, de 10-20% din salariul de bază, pentru maximum 30% dintre angajaţi.

„Nu e vorba că brusc toate inechităţile vor fi rezolvate, însă, prin realinierea grilelor, salarizare unitară, tăierea tuturor excepţiilor, chestiilor care vin din legi speciale, practic reuşeşti să faci ca sistemul de salarizare să prindă contur”, a adăugat demnitarul. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu va putea fi modificată timp de 5 ani. (C.Z.)