Suprafaţa cultivată cu lucernă în România, în prezent de circa 438.000 de hectare, a crescut cu 30% în ultimii 12-15 ani, pe fondul subvenţiilor acordate şi al interesului fermierilor pentru beneficiile pe care
Creștere rapidă a economiei Poloniei
Economia poloneză, care a progresat cu 3,5% în primul trimestru din 2026, s-ar putea alătura celor mai influente economii din Europa în următorii 10 ani, a declarat Andrzej Domanski, ministrul polonez de resort, relatează AFP. Recentele previziuni ale Comisiei Europene pentru 2026 clasează Polonia pe locul al doilea în rândul economiilor cu creşterea cea mai rapidă din UE, în spatele Maltei (3,7%). (C.Z.)