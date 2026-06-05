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Creștere rapidă a economiei Poloniei

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Data: 08 Iunie 2026

Economia poloneză, care a progresat cu 3,5% în primul trimestru din 2026, s-ar putea alătura celor mai influente economii din Europa în următorii 10 ani, a declarat Andrzej Domanski, ministrul polonez de resort, relatează AFP. Recentele previziuni ale Comisiei Europene pentru 2026 clasează Polonia pe locul al doilea în rândul economiilor cu creşterea cea mai rapidă din UE, în spatele Maltei (3,7%). (C.Z.)

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