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Peste 560.000 de utilaje agricole în România

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Data: 05 Iunie 2026

Parcul de tractoare şi maşini agricole, pe ansamblul agriculturii, se situa la sfârşitul anului 2024 la 564.088 de unităţi (față de circa 556.340 în 2023) și era deţinut aproape în totalitate de sectorul privat (între 97,8% - combine autopropulsate pentru recoltat furaje şi 99,5% - pluguri pentru tractor), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Din totalul parcului, 251.727 erau tractoare; 162.640 erau pluguri pentru tractor; 69.399 - semănători mecanice; 26.471 - cultivatoare mecanice; 26.274 - combine autopropulsate pentru recoltat cereale; 21.306 - prese pentru balotat paie şi fân; 4.330 - maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică; 1.295 - combine autopropulsate pentru recoltat furaje şi 1.235 - vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje.

Conform INS, la sfârşitul anului 2024, comparativ cu finele lui 2023, s-au înregistrat cele mai mari creşteri la tractoare (+6.379 bucăţi), pluguri pentru tractor (+1.534), prese pentru balotat paie şi fân (+737), combine pentru recoltat furaje (+123), cultivatoare mecanice (+59) şi vindrovere pentru recoltat furaje (+45). Scăderi importante s-au înregistrat la semănători mecanice, cu 540 de bucăţi.

În 2024 față de 2023, suprafaţa ce revine unui utilaj a scăzut la unele componente ale parcului, reflectând creşterea gradului de dotare a fermelor cu echipamente. De exemplu, dacă în 2023 la un tractor revenea o suprafaţă de 59,6 ha, în 2024 aceasta se redusese la 58,1 ha. La plugurile de tractor, suprafaţa se diminuase uşor, de la 90,8 (în 2023) la 90 ha (în 2024). În schimb, în cazul semănătorilor mecanice, suprafaţa agricolă/utilaj a urcat cu 1,6%, la 210,8 ha, în 2024. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură  -   Institutul Naţional de Statistică
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