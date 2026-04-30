Un ultim pas în procesul de aderare la OCDE

Data: 07 Mai 2026

România a închis 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) şi are parcursul cel mai avansat între cele opt state care au început negocierile în 2022-2023, a declarat marţi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, coordonator pentru aderare, la o dezbatere organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România.

„Organizaţia are standarde foarte riguroase pe care statele trebuie să le îndeplinească, iar pentru România acest lucru înseamnă alinierea politicilor şi cadrului legis­lativ naţional la cele mai înalte standarde internaţionale, într-o gamă largă de domenii”, a spus Niculescu, potrivit Agerpres. Oficialul a explicat că aderarea va aduce beneficii importante prin creşterea predictibilităţii şi a încrederii investitorilor, acces la reţele globale, modernizarea pieţei şi consolidarea măsurilor anticorupţie. În cadrul dezbaterii, preşedintele AHK România, Volker Raffel, a susținut că formarea rapidă a unui guvern este esenţială pentru credibilitatea financiară a țării şi evitarea unor efecte negative în lanţ asupra cursului valutar, dobânzilor şi inflaţiei.

România a fost invitată oficial să adere la OCDE, considerată un club al economiilor avansate, în ianuarie 2022. Roadmap-ul de aderare prevede 25 de comitete tehnice care evaluează conformitatea cu standardele OCDE, pe domenii cum sunt Reforma structurală, Comerțul și investițiile, Dezvoltarea durabilă, Guvernanța, Mediu, Digitalizarea și Infrastructura, potrivit mae.ro. După finalizarea evaluărilor, ar urma adoptarea de către Consiliul OCDE a unei decizii de invitare a României în organizație. (C.Z.)