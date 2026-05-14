ANAF va verifica averile nejustificate

Data: 14 Mai 2026

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îşi va concentra în perioada următoare controalele asupra persoanelor ale căror venituri declarate nu sunt compatibile cu stilul de viaţă extravagant afişat. „Cred că vor creşte eforturile pe care le facem şi concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate. (...) Urmărind o achiziţie de maşini, colegii noştri au văzut că un cetăţean şi-a cumpărat un autoturism foarte scump, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Şi după aceea au continuat controlul şi, uite aşa, au descoperit o evaziune fiscală - 18 milioane (de lei - n.r.)”, a afirmat Adrian Nica, preşedintele ANAF, citat de Agerpres.

Şeful Fiscului a mai spus că speră ca ANAF să beneficieze „de noi instrumente de control în zona persoanelor fizice”, acesta oferind un exemplu din Italia, unde posesorii autoturismelor de lux sunt adesea verificaţi. „Sper să convingem puterea politică să acorde ANAF noi instrumente în zona persoanelor fizice. O să vă dau exemplul unui celebru fotbalist român care, odată ajuns în Ita­lia, şi-a cumpărat un autoturism scump. A ieşit de trei ori pe stradă şi de trei ori l-a oprit garda de finanţe ca să vadă dacă are veniturile aferente. A dat buletinul, inspectorii au verificat şi l-au lăsat să plece. Cred că şi Antifrauda (n.r., din România) trebuie în curând să facă asta. Dacă nu vom avea astfel de măsuri dure, nu putem înainta”, a susţinut şeful ANAF.

Totodată, în sprijinul structurilor de control, va fi dezvoltat, „în următoarele două-trei luni”, şi un program de inteligenţă artificială care va putea identifica neconcordanţe între venituri şi cheltuieli. (O.N.)

