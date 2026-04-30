S-a lansat platforma europeană de social media eYou

Platforma europeană de social media eYou, care verifică în timp real veridicitatea postărilor, a fost lansată oficial pentru public, ajungând la 50.000 de utilizatori înregistraţi încă din perioada de pre-lansare, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. „Poziţionată ca o alternativă europeană la reţelele sociale globale, eYou combină verificarea faptelor în timp real, algoritmi transparenţi şi feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstrui încrederea în conversaţiile online”, menţionează aceeaşi sursă. Platforma este disponibilă pe iOS şi Android. Un sondaj realizat de eYou arată că 89% dintre utilizatori întâlnesc dezinformare pe reţelele sociale, 77% se simt manipulaţi de conţinutul pe care îl văd, 76% susţin că algoritmii îi ţin captivi în „bule de filtrare” (echo chambers), iar 63% consideră că nivelul calităţii conţinutului din reţelele sociale este în scădere. Astfel este evidenţiată îngrijorarea privind modul în care platformele de social media influenţează discursul public. Deşi utilizatorii iniţiali sunt în principal din România (unde sunt stabiliţi ambii co-fondatori), Statele Unite au devenit a doua cea mai mare piaţă, reprezentând 19% din baza de utilizatori, indicând o cerere internaţională puternică dincolo de Europa, urmate de Suedia. Două treimi (67%) dintre respondenţi se tem că platformele existente sunt guvernate de legislaţia SUA sau a Chinei.