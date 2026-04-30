Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială S-a lansat platforma europeană de social media eYou

S-a lansat platforma europeană de social media eYou

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 07 Mai 2026

Platforma europeană de social media eYou, care verifică în timp real veridicitatea postărilor, a fost lansată oficial pentru public, ajungând la 50.000 de utilizatori înregistraţi încă din perioada de pre-lansare, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. „Poziţionată ca o alternativă europeană la reţelele sociale globale, eYou combină verificarea faptelor în timp real, algoritmi transparenţi şi feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstrui încrederea în conversaţiile online”, menţionează aceeaşi sursă. Platforma este disponibilă pe iOS şi Android. Un sondaj realizat de eYou arată că 89% dintre utilizatori întâlnesc dezinformare pe reţelele sociale, 77% se simt manipulaţi de conţinutul pe care îl văd, 76% susţin că algoritmii îi ţin captivi în „bule de filtrare” (echo chambers), iar 63% consideră că nivelul calităţii conţinutului din reţelele sociale este în scădere. Astfel este evidenţiată îngrijorarea privind modul în care platformele de social media influenţează discursul public. Deşi utilizatorii iniţiali sunt în principal din România (unde sunt stabiliţi ambii co-fondatori), Statele Unite au devenit a doua cea mai mare piaţă, reprezentând 19% din baza de utilizatori, indicând o cerere internaţională puternică dincolo de Europa, urmate de Suedia. Două treimi (67%) dintre respondenţi se tem că platformele existente sunt guvernate de legislaţia SUA sau a Chinei.

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială