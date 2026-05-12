S-a deschis sezonul drumețiilor pe Via Transilvanica

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 12 Mai 2026

Asociaţia Tăşuleasa Social a dat oficial startul drumeţiilor pe Via Transilvanica, în 9 mai 2026, odată cu organizarea evenimentului tradiţional „Ziua Bună pe Via Transilvanica” de ecologizare şi remarcare a acestui traseu, care străbate ţara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, anunţă reprezentanții asociaţiei pe pagina de Facebook dedicată traseului.

În campusul Tăşuleasa din Pasul Tihuţa s-au adunat iubitori ai ciclismului, care au parcurs traseul spre Bistriţa Bârgăului, iar la Dealu Negru, unde în toamna anului trecut s-a inaugurat cel mai mare cadran solar din ţară, voluntarii au avut grijă ca drumeţii să găsească zona curată, a spus Tina Creţu, responsabilul de comunicare al asociaţiei, citată de Agerpres.

La începutul acestei săptămâni, Tăşuleasa Social a anunţat că traseul Via Transilvanica a fost premiat de către cea mai mare platformă de călătorii din lume, Tripadvisor, fiind inclus în top 10% experienţe la nivel mondial care merită trăite, în baza recenziilor lăsate de drumeţi. Traseul, inaugurat în 2022, are o lungime de aproximativ 1.600 km şi străbate opt zone istorice, care evidenţiază diversitatea etnică, culturală şi naturală a ţării. 

