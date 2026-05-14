Rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,71% în luna aprilie, iar cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energia electrică, carburanți și chirii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică
Poşta Română, furnizor al Casei Regale
Compania Naţională „Poşta Română” a devenit, pentru prima dată în istoria sa, furnizor al Casei Regale a României pentru servicii de corespondenţă. De asemenea, Fabrica de Timbre, sucursală specializată a Poştei Române, a primit calitatea de furnizor al Casei Regale a României pentru produse filatelice. Certificatele au fost înmânate de Alteța Sa Regală Principesa Elena a României, în numele Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei. „Această recunoaștere venită de la Familia Regală a României ne onorează și confirmă rolul pe care îl avem de peste 163 de ani, acela de a conecta oameni, comunități și povești din întreaga Românie”, a transmis operatorul naţional de servicii poştale. (O.N.)