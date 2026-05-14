Actualitate socială Poşta Română, furnizor al Casei Regale

Data: 14 Mai 2026

Compania Naţională „Poşta Română” a devenit, pentru prima dată în istoria sa, furnizor al Casei Regale a României pentru servicii de corespondenţă. De asemenea, Fabrica de Timbre, sucursală specializată a Poştei Române, a primit calitatea de furnizor al Casei Regale a României pentru produse filatelice. Certificatele au fost înmânate de Alteța Sa Regală Principesa Elena a României, în numele Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei. „Această recu­noaștere venită de la Familia Regală a României ne onorează și confirmă rolul pe care îl avem de peste 163 de ani, acela de a conecta oameni, comunități și povești din întreaga Românie”, a transmis operatorul naţional de servicii poştale. (O.N.)

