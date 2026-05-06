Decizii de consum influenţate de AI

Tot mai multe decizii pe care le iau oamenii în viaţa de zi cu zi sunt influenţate de sfaturile pe care le primesc de la diferitele programe de inteligenţă artificială.

Un studiu EY Global AI Sentiment realizat în 23 de ţări arată că aproape jumătate dintre respondenţi (49%) au afirmat că au utilizat inteligenţa artificială în sprijinul deciziilor de economisire şi investiţii, iar 50% consideră că această tehnologie ar putea ajuta la detectarea şi preîntâmpinarea fraudelor financiare. De asemenea, 21% au declarat că utilizează agenţi AI pentru recomandări de produse financiare, iar 18% au spus că folosesc inteligenţa artificială pentru gestionarea finanţelor gospodăriei. (O.N.)