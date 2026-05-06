Atracții în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Situat pe teritoriul localităților Costești, Bărbătești și Băile Olănești din județul Vâlcea, în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa sunt aproximativ 100 de peşteri, dintre care zece sunt arii protejate, și numeroase rezervaţii naturale, între care Muzeul Trovanţilor sau Mlaştina Mosoroasa. Aici se află şi Peştera Urşilor, una dintre cele mai frumoase şi accesibile, dar prea puţin explorată, de aceea administratorii ariei şi-au propus să revitalizeze zona, în această vară, pentru a o pune mai bine în valoare.

Peştera Urşilor se află pe raza comunei Costeşti, la câteva sute de metri distanţă de mult mai cunoscuta peşteră a liliecilor sau a Sfântului Grigorie Decapolitul din apropierea Mănăstirii Bistriţa de Vâlcea. Ruta porneşte din satul Bistriţa, în imediata vecinătate a aşezământului monahal, ctitorie de la sfârşitul secolului al XV-lea a boierilor Craioveşti, urmează firul râului Bistriţa şi continuă până în satul Pietreni.

„(…) Plecarea este din apropierea Mănăstirii Bistriţa, la câţiva kilometri de Mănăstirea Arnota, iar în Pietreni se poate vizita Schitul 44 de Izvoare”, a spus Magdalena Popescu, biolog în cadrul Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, citată de Agerpres.

Săpată de apă în peretele stâncos, Peştera Urşilor are o intrare impresionantă, de 35 m înălțime.