Bugetarii nu mai pot cumula pensia cu salariul

Data: 05 Mai 2026

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind interzicerea cumu­lului pensiilor speciale cu salariul în administraţia publică şi îl va trimite în Parlament cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgenţă. Actul normativ vizează doar sectorul public şi doar pe cei cu pensii speciale. În sectorul privat, cumulul pensiei cu salariul este în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionare. De asemenea, există excepţii „justificate şi limitate” pentru anumite categorii, cum ar fi: aleşii locali sau cadrele didactice, a precizat ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru.

Proiectul de act normativ prevede, mai exact, că beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare îşi pot continua activitatea în instituţiile publice în condiţiile în care optează pentru reducerea cu 85% a pensiei, pe durata desfăşurării activităţii. Noul act normativ introduce și un mecanism meritocratic în cazul reorganizărilor instituţionale, precum şi limitări temporare ale mecanismelor de mobilitate, ceea ce „aduce claritate pe un fenomen care devenise un fel de sport naţional în administraţie, şi anume detaşările şi transferurile”, a mai spus ministrul. Întrebat despre economiile care s-ar face la buget, Pîslaru a arătat că acestea sunt de sute de milioane de lei, „dacă nu cumva de peste un miliard de lei”, cumulând şi aspectele legate de detaşări şi transferuri.

Oficialul a menţionat că posturile vacantate în urma interdicţiilor cumulului pensiei cu salariul ar putea să fie scoase la concurs „pentru zona de debutanţi”. Dacă legea va fi adoptată în Parlament, Pîslaru se aşteaptă ca „undeva prin toamnă” să înceapă vacantarea posturilor şi concursurile pentru funcţia publică. (C.Z.)