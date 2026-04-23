„Noua Casă”: Plafon de garantare de 500 de milioane de lei

Data: 28 Aprilie 2026

Programul „Noua Casă” va continua și va avea, ca și anul trecut, un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, în condiţiile creşterii constante a cererii pentru locuinţe, corelată cu oferta limitată, se arată într-un proiect de act normativ. Într-un clasament al creditelor ipotecare, clujenii conduc, cu o valoare medie a împrumutului de 462.179 de lei și o rată medie de 2.538 lei/lună, urmați de ieșeni, cu 435.405 lei, și bucureșteni, cu 432.395 de lei.

Pentru anul 2026, se propune continuarea programului „Noua Casă” cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei, având în vedere contextul tensionat al pieţei imobiliare din trimestrul IV 2025 - trimestrul I 2026, caracterizat de scăderea ofertei cu 18% și creşteri ale preţurilor de peste 15%, care face accesul la proprietăţi „dificil pentru o parte semnificativă a populaţiei”. În plus, condiţiile favorabile de finanţare, inclusiv disponibilitatea produselor cu dobândă fixă şi dinamica ascendentă a refinanţărilor, susţin necesitatea menţinerii programului, se arată în proiectul publicat de Ministerul Finanţelor, citat de Agerpres.

Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ citează o analiză realizată de Imobiliare.ro Finance pe baza împrumuturilor intermediate în trimestrul al III-lea 2025 de către cei peste 250 de brokeri ai săi. Astfel, locuitorii din Cluj-Napoca au luat cele mai mari credite ipotecare pentru achiziţii imobiliare, în medie de 462.179 de lei, iar rata medie achitată a ajuns la 2.538 de lei pe lună, în scădere cu 7% faţă de trimestrul al III-lea 2024. Locul al doilea este ocupat de Iaşi, unde valoarea medie a creditelor ipotecare noi a fost de 435.405 lei, iar rata medie de 2.402 lei, cu 8% mai mică decât în intervalul similar din 2024. În Bucureşti, împrumutul mediu accesat pentru cumpărarea unei locuinţe a fost, în intervalul iulie - septembrie 2025, de 432.395 de lei. Bucureştenii au plătit rate medii de 2.366 de lei (-6%).

Pe locul al patrulea în clasament, potrivit analizei, s-au poziţionat constănțenii, care au obţinut credite cu o valoare medie de 422.621 de lei, rata medie fiind de 2.326 de lei, în scădere cu 7% faţă de trimestrul al III-lea 2024. În Timişoara, creditul mediu a fost de 383.245 de lei, cu o rată medie de 2.121 de lei (-7%). În Braşov, cumpărătorii au accesat prin intermediul Imobiliare.ro Finance credite cu o valoare medie de 378.125 de lei, iar rata medie a fost de 2.069 de lei (-8%). Datele reflectă un acces mai uşor şi mai avantajos la finanţare în principalele oraşe din România, ceea ce poate stimula piaţa imo­biliară şi facilita accesul la proprietate, explică documentul citat.

„Noua Casă” este continuatorul programului „Prima casă”, iar de la lansare, în 2009, până în februarie 2026, a facilitat acordarea a 334.304 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 31,72 miliarde de lei. (C.Z.)