Consultări Guvern - sindicate privind legea salarizării

Data: 30 Aprilie 2026

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş ­Pîslaru, şi reprezentanți ai mai multor federații și organizații sindicale din transporturile feroviare, sănătate, administrație sau Romsilva au avut, marţi, la Guvern, consultări privind noua lege a salarizării, care este jalon PNRR și trebuie adoptată până în august. „Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru Florin Manole”, a dat asigurări Pîslaru, potrivit Agerpres. El a declarat că, după clarificarea unor aspecte care ţin de spaţiul fiscal, vor începe consultări, „astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”.

Pentru ca dezbaterea să aibă loc, proiectul trebuie mai întâi definitivat și lansat în dezbatere publică, iar acest lucru ar putea să se întâmple la sfârşitul săptămânii, dacă se ajunge la un acord politic cu privire la anvelopa bugetară maximă pe care o poate aloca Ministerul Finanţelor sau la unele principii legate de sporuri, a precizat Pîslaru.

Potrivit fostului ministru al Muncii, Florin Manole, draftul noii legi are la bază câteva principii: nimeni nu va pierde din venituri; sunt eliminate disparităţile salariale create în urma a peste 100 de modificări făcute la actuala lege; se rearanjează grilele de salarizare, în raport cu importanţa și complexitatea muncii; se elimină cea mai mare parte a sporurilor. De asemenea, raportul salarial de 1:12 dintre cel mai mic salariu de bază şi salariul preşedintelui va deveni un raport de 1:8. Valoarea de referinţă va fi de 4.325 de lei, adică salariul minim începând cu 1 iulie 2026. (C.Z.)