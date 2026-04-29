Orașe în care au fost interzise jocurile de noroc

Data: 29 Aprilie 2026

După ce Guvernul a introdus, la sfârşitul lunii februarie, obligaţia pentru operatorii licenţiaţi în desfă­șurarea de jocuri de noroc de a obţine şi avizul autorităților locale în raza cărora îşi desfăşoară activitatea, consiliile locale din mai multe localități au luat, rând pe rând, decizii de interzicere a păcănelelor.

Slatina a fost primul municipiu care a oprit, la 13 martie, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, organizarea activităţilor de jocuri de noroc, cu excepţia celor ale Loteriei Române. Primarul Mario De Mezzo a arătat că cele aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc şi 20 de agenţii de pariuri vor dispărea din oraş treptat, în termen de un an, pe măsură ce nu vor mai fi reînnoite autorizaţiile.

Au urmat decizii asemănătoare la Vaslui, unde se vor închide peste 50 de săli cu aparate de tip „slot machine”, la Bacău, cu circa 200 de săli pentru jocuri de noroc sau pariuri şi peste 800 de aparate cărora nu li se va mai prelungi autorizația. La Moreni, jud. Dâm­bovița, unde funcționează 68 de aparate de păcănele, decizia de eliminare a sălilor de jocuri de noroc va intra în vigoare la 31 decembrie. Și consilierii locali din Sebeş, judeţul Alba, au hotărât interzicerea organizării şi exploatării jocurilor de noroc care funcționează în 14 locaţii, din care şapte la parterul unor blocuri. La Piatra Neamț, Consiliul Local a interzis, de asemenea, sălile cu aparate de tip slot-machine în oraş.

Cele mai recente hotărâri de eliminare a jocurilor de noroc au fost anunțate luni după ședințele de Consiliu Local desfășurate, respectiv, la Iași, unde sunt circa 150 de săli de jocuri de noroc şi 30 de agenţii de pariuri, la Sibiu, Brăila și Câmpina. (C.Z.)