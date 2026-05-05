Solidaritate cu sinistrații din Soveja

Data: 05 Mai 2026

Familiile şi persoanele singure afectate de incendiul de la Rucăreni - Soveja, județul Vrancea, vor primi de la Guvern ajutoare de urgenţă cuprinse între 15.000 și 30.000 de lei. Și autoritățile județene caută soluții pentru ca oamenii să poată avea locuinţe utilizabile înainte de sezonul rece, în special cele 12 familii rămase fără case. Lucrările de reconstrucție ar putea începe în cel mult două săptămâni. Gesturi de solidaritate au venit din partea oamenilor din toată țara.

La câteva zile după incendiul devastator din satul Rucăreni, comuna Soveja, urmele dezastrului sunt vizibile la fiecare pas: gospodării transformate în ruine, grinzi carbonizate, ziduri prăbuşite şi terenuri răscolite de utilaje grele, scrie Agerpres. În paralel, însă, începe să prindă contur un efort amplu de reconstrucţie, autorităţile locale şi judeţene estimând că cele 12 familii rămase fără adăpost ar putea avea unul până în toamnă.

Foarte multe instituţii, asociaţii, comunităţi, chiar şi mici grupuri de persoane din toată țara s-au mobilizat în faţa acestei tragedii și au trimis ajutoare: alimente, apă, îmbrăcăminte, produse de igienă şi alte bunuri de strictă necesitate. „Crucea Roşie Vrancea, cu echipe de voluntari, a fost alături de persoanele afectate de incendiul de la Soveja, satul Rucăreni, încă din prima zi. (…) Am văzut foarte multă suferinţă, dar şi o durere ţinută în interior, oamenii îşi înecau lacrimile şi nu mai aveau speranţă. Cu toate că îşi păstrau o anumită demnitate, se vedea că nu mai cred că lucrurile se pot reface”, a declarat, pentru Agerpres, directoarea Crucii Roşii Vrancea, Rodica Davidean.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, prezent joia trecută la Soveja, unde a stat de vorbă cu familiile care au rămas fără locuinţe, a anunţat sprijin şi mai multe scenarii pentru refacerea locuinţelor. „Din cele 12 familii, câteva vor să se reloce din cauza unor riscuri, altele vor să construiască pe acelaşi amplasament, iar unele iau în calcul achiziţia unor locuinţe existente”, a susţinut acesta, precizând că sprijinul financiar va avea o alocare iniţială de un milion de lei de la bugetul local. „Ulterior, în funcţie de nevoi, vom încerca să identificăm resurse suplimentare, astfel încât până în toamnă oamenii să aibă unde locui”, a spus Halici.

Primarul comunei Soveja, Ionuţ Filimon, a declarat că lucrările ar putea începe în cel mult două săptămâni. „Sunt 12 case care trebuie refăcute din temelii”, a spus Filimon. El ia în calcul interzicerea pe noile construcţii a acoperișurilor din șindrilă, extrem de inflamabile. Edilul a subliniat mobilizarea exemplară a comunităţii şi ajutorul de la voluntarii veniți din Vaslui, Suceava, Iaşi și alte județe. Potrivit autorităţilor, din cele 29 de locuinţe afectate de incendiul din 26 aprilie, 27 au fost distruse aproape complet, însă doar 12 erau locuite permanent. (C.Z.)