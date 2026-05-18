Chişinăul a dat startul reformei administrative

Data: 25 Mai 2026

Autoritățile din Republica Moldova au inițiat un amplu proces de reformă administrativ-teritorială care-și propune comasarea (amalgamarea, în termenii folo­siți la Chișinău) primăriilor mici și reducerea raioanelor de la 32 la 10. Scopul este diminuarea fragmentării administrative și crearea unor primării puternice, capabile să gestioneze proiecte mari și servicii publice moderne. Oponenții măsurilor spun că oamenii vor merge mai departe pentru servicii administrative sau că există riscul de centralizare excesivă.

Potrivit calendarului estimativ publicat de Guvernul de la Chi­șinău, reforma va parcurge în 2026 etapa de consultări și concept final, în 2026-2027 vor avea loc comasarea voluntară și modificările legis­lative, iar după 2027 se vor face implementare mai amplă și reorganizarea celor 32 de raioane. În prezent, Republica Moldova are 898 de primării, din care 87% au sub 3.000 de locuitori. Primăriile foarte mici nu au bani sau spe­cialiști pentru apă și canalizare, urbanism, atragere de fonduri, digitalizare, servicii sociale.

Reforma administraţiei publice locale nu mai poate fi amânată, iar 2026, nefiind an electoral, reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia, a declarat, marți, preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, potrivit Radio Chişinău. El a îndemnat autorităţile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-şi uni eforturile şi a crea primării mai puternice şi mai eficiente. Şeful forului legislativ a declarat că acest proces trebuie finalizat până în septembrie, cu un an înaintea alegerilor locale.

Grosu a menționat că amalgamarea voluntară a localităților va fi urmată de comasarea normativă, menţionând că „o primărie cu 400-500 de cetăţeni nu poate oferi servicii publice de calitate”. „Ucrainenii au făcut comasarea. Aşa că haideţi să fim maturi şi să facem lucrul acesta acum, în 2026, pentru că este un an în care nu avem alegeri”, a declarat Igor Grosu.

La rândul său, secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, a explicat că reforma este necesară pentru a opri declinul satelor şi pentru a oferi comunităţilor şanse de dezvoltare. „Reforma administraţiei locale nu mai poate fi amânată dacă dorim să salvăm satele. Circa 87% din primării administrează sub 3.000 de locuitori, cu un buget prea mic pentru proiecte care să îmbunătăţească nivelul de trai. Amânarea reformei înseamnă, în esenţă, sate goale şi tot mai puţine oportunităţi de dezvoltare”, a afirmat Iacub.

Un exemplu de comasare voluntară are loc la Ungheni. Primăria municipiului Ungheni, împreună cu alte şapte din zonă - Zagarancea, Mănoileşti, Valea Mare, Floriţoaia Veche, Cetireni, Unţeşti şi Morenii Noi - au decis să formeze o singură entitate administrativă cu peste 38.000 de cetăţeni. Potrivit auto­rităților, există 435 de decizii de iniţiere a comasării voluntare vizând 550 de primării. (C.Z.)