Conductă NATO de combustibil între Turcia și România

Data: 25 Mai 2026

Turcia a propus NATO construirea unei conducte de combustibil pentru uz militar, un proiect cu o valoare estimată la un miliard de euro, în ideea de a ajuta la satisfacerea nevoilor energetice ale ţărilor de pe flancul estic al Alianței, informează Bloomberg și EFE. Conducta ar extinde la est Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS), o reţea subterană care datează din perioada Războiului Rece, iar propunerea autorităţilor de la Ankara este ca noua structură de aprovizionare să fie construită din Turcia până în România, via Bulgaria. 

Într-o conferinţă de presă în oraşul Izmir, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Zeki Akturk, a subliniat importanţa propunerii pentru reducerea dependenţei aliaţilor de transportul maritim de combustibil, în special în contextul problemelor actuale create de războiul din Iran şi de blocarea Strâmtorii Ormuz. „Proiectul nostru este de cinci ori mai rentabil decât alternativele sale şi, dacă va fi aprobat, va deveni operaţional mult mai rapid”, a declarat Akturk. Potrivit Bloomberg, alte soluții ar fi fost prin Grecia sau vecinii occidentali ai României sau rute mai vulnerabile, care depind de transportul maritim.

Proiectul Turciei vine în completarea eforturile ţărilor est-europene de a deveni conectate la reţeaua NPS de conducte subterane de combustibil. Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la Sistemul de conducte NATO care aprovizionează țările occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.

Turcia speră să obţină sprijinul aliaţilor pentru propunere la summi­tul de la Ankara, din iulie. (C.Z.)

