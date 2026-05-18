Primii laureaţi ai Ordinului European de Merit

Data: 25 Mai 2026

Parlamentul European a decernat marți în premieră Ordinul European de Merit, distincţie cu trei clase ce recunoaşte contribuţiile la integrarea, democraţia şi valorile europene. Dintre cei 20 de laureaţi, trei - Angela Merkel, Lech Walesa şi Volodimir Zelenski - au primit titlul de membri distinşi ai Ordinului, zece personalități - printre care și președinta Republicii Moldova - au devenit membri de onoare ai Ordinului, iar alți șapte - membri ai Ordinului. Ordinul, instituit cu ocazia celei de a 75-a aniversări a Declaraţiei Schuman, este prima distincţie a UE. (C.Z.)

