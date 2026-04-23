Corecție solidă a deficitului bugetar

Data: 30 Aprilie 2026

Deficitul bugetar s-a redus în primele trei luni cu mai mult de jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2025, ajungând la 21,09 miliarde de lei (1,03% din PIB), comparativ cu 43,66 miliarde (2,28% din PIB) în primele trei luni din 2025, potrivit datelor Ministerului Finanţelor. România reuşeşte astfel o corec­ţie solidă şi credibilă, într-un context internaţional marcat de creşteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanţare şi încetinire economică în multe state europene, a transmis ministrul Alexandru Nazare. (C.Z.)

