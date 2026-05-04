Emisiune filatelică pe tema tezaurului de la Moscova

Romfilatelia şi Poşta Română au introdus în circulaţie emisiunea filatelică „Tezaurul din seiful istoriei - aurul Băncii Naţionale a României de la Moscova”, formată din patru mărci poştale. Pe acestea sunt redate aversurile monedelor româneşti din aur, emise în 1906, numite „caroli” după numele regelui Carol I, o coliţă filatelică dantelată, două plicuri „prima zi” şi o mapă filatelică cu produse speciale în tiraj limitat, potrivit Agerpres.

Coliţa emisiunii redă în timbrul cu valoarea nominală de 32 lei, aversul unei monede româneşti cu efigia lui Carol I emisă în anul 1870, asociată cu referinţa Rezoluţiei Parlamentului European, adoptată în 2024, cu privire la returnarea tezaurului românesc. În grafica coliţei este redat un interior din Palatul BNR. Pe un plic „prima zi” este ilustrat un detaliu arhi­tectural al faţadei Palatului BNR Lipscani, iar pe al doilea prima filă a protocolului româno-rus (Iaşi, 14 decembrie 1916) şi inventarul tezaurului (Moscova, februarie 1917). Emisiunea, cu elemente vizibile în UV, este disponibilă în reţeaua Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, dar şi online.

La împlinirea a 146 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale, în 29 aprilie 2026, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că va înainta autorităţilor un memorandum pentru o nouă strategie în abordarea problemei tezaurului de la Moscova.

