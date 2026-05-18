Vineri, ziua de cumpărături a românilor

Data: 26 Mai 2026

Românii au un ritm de consum tot mai predictibil, cu diferenţe clare între zilele săptămânii, arată o analiză Global Payments a tranzacţiilor realizate cu cardul în România, în perioada ianuarie-aprilie. „Românii nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor, iar comercianţii care înţeleg aceste tipare îşi pot planifica mai eficient stocurile, personalul, promoţiile şi serviciile”, a afirmat, potrivit Agerpres, Ionela Mitran, reprezentant al companiei care a realizat analiza.

Datele arată că în aproape toate sectoarele analizate, de la supermarketuri şi benzinării până la fashion, librării sau bijuterii, vinerea este ziua în care se cumpără cel mai mult, fiind preferată pentru aprovizionare şi pregătiri de weekend. În supermarketuri, plăţile totale din zilele de vineri au depăşit 171 milioane de lei în perioada analizată, iar bonul mediu a fost de 107 lei. În benzinării, vinerea sunt cele mai multe tranzacţii din săptămână, cu o valoare medie de 35 milioane de lei/zi și un bon mediu de 125 lei/tranzacţie. În librării, vinerea se cheltuiesc peste 800.000 de lei, iar bonul mediu pentru cărți ajunge la 90 de lei. În magazinele de haine şi încălţăminte, bonul mediu vinerea este de 157 de lei.

Dacă vinerea este dedicată aprovizionării şi cumpărăturilor planificate, sâmbăta aduce cel mai mare trafic, în special în supermarketuri (1,5 milioane de tranzacţii cu cardul, valorând 133 de milioane de lei, cu un bon mediu de 90 de lei) și servicii, cu recorduri la spălătorii și florării. Analiza mai arată că marţea, miercurea şi joia apar cele mai mari bonuri medii în categoriile premium (bijuterii şi ceasuri) şi în serviciile medicale sau optică şi accesorii. (C.Z.)