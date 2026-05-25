Timbre românești la Boston

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 26 Mai 2026

O emisiune filatelică formată din patru mărci poştale, o coliţă filatelică, două plicuri „prima zi” şi o mapă specială cu produse în tiraj limitat, dedicată împlinirii a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a SUA, a fost introdusă în circulaţie, la 24 mai, de Poşta Română şi Romfilatelia, fiind lansată, în aceeași zi, la Expoziţia Filatelică Mondială de la Boston (23-30 mai 2026).

Potrivit Romfilatelia, emisiunea are titlul „Expoziţia Filatelică Mondială Boston 2026. România celebrează 250 de ani de independenţă a SUA”, iar pe timbrele poştale sunt reproduse picturi care ilustrează, de exemplu, bătălia de la Cowpens, cea de la Saratogacu sau Războiul franco-indian, dar şi personalităţile implicate. 

Colița dantelată a emisiunii, sub formă de plic de corespondență, redă detalii din timbrul emisiunii „Uniți vom învinge”, machetată de regretatul artist plastic Octavian Ion Penda în anul 2002. Pe cele două plicuri „prima zi” sunt redate portretele lui Benjamin Franklin și Thomas Jefferson, alături de două scene din Sala semnării Declarației de Independență și, respectiv, cea a Bătăliei de la Concord. Actul de naştere al SUA, istorica Declaraţie de Independenţă, a fost semnat la 4 iulie 1776 de delegaţii din 13 colonii britanice.

