Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziua Veteranilor de Război

Ziua Veteranilor de Război

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 30 Aprilie 2026

Ministerul Apărării Naţionale a organizat ieri, în toată țara, ceremonii militare şi religioase pentru cinstirea veteranilor de război. În Capitală, au fost depuse coroane la Monumentul Eroilor Patriei, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare. „În România mai sunt în viaţă 288 de veterani de război şi opt văduve de război, ceea ce conferă Zilei Veteranilor de Război, marcată anual la 29 aprilie, o semnificaţie profundă şi o responsabilitate sporită de a le păstra vie memoria”, menţionează MApN. (C.Z.)

