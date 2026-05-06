Forum economic la Iaşi

Data: 13 Mai 2026

Sute de antreprenori, manageri, lideri politici, reprezentanţi ai administraţiei locale şi centrale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, sunt aşteptaţi să participe la a treia ediţie a Forumului Economic de la Iaşi, care se va desfăşura în zilele de 4 şi 5 iunie. Potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, organizatorul evenimentului, vor fi abordate teme precum infrastructura şi logistica, potenţialul de dezvoltare a investiţiilor publice şi private, dar şi cooperarea la nivelul administraţiei publice locale din România, Republica Moldova şi Ucraina. Se vor purta, totodată, discuţii privind „noua realitate fiscală”, digitalizare şi inovare în cadrul companiilor sau transparenţa salarială. (O.N.)

