Previziuni optimiste pentru sectorul IT

Previziuni optimiste pentru sectorul IT

Data: 13 Mai 2026

Sectorul IT local şi global se confruntă cu un context dificil, însă preşedintele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), Radu Postolache, apreciază că există perspective tot mai optimiste având în vedere că „avem, în primul rând, expertiză”.

„(...) Sunt foarte optimist în ceea ce privește sectorul de IT în România. De ce? Pentru că avem, în primul rând, expertiză şi trebuie doar să fim atenţi cum o îmbunătăţim şi la schimbările viitorului. Cred că AI-ul va creşte pentru multe iniţiative digitale. Putem să avem o strategie de ţară, una integrată, plecând de la educaţie, muncă, piaţă locală şi digitalizare, fiscalitate şi export. Încă avem un fel de «proposition good» la nivel global”, a spus Postolache, citat de Agerpres.

În opinia acestuia, „suntem încă o destinaţie pentru proiecte globale, pentru expertiză şi pentru capacitate”, iar sectorul IT „ar trebui să redevină un pilon strategic al României”.

„Unul dintre piloni ar trebui să fie, din ce în ce mai mult, cel al digitalizării administraţiei centrale şi locale, o sursă de competitivitate pentru toate celelalte industrii şi, nu în ultimul rând, o sursă de bunăstare pentru toţi oamenii implicaţi în ecosistem şi pentru societate, în general. Nu putem însă să facem aceste lucruri simplu, avem nevoie de susţinere”, a punctat şeful ANIS.

În 2025, Guvernul a tăiat facilităţile din IT, iar această decizie a fost, spune vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Pavel Popescu, „unul dintre cele mai proaste lucruri care s-au întâmplat acestui sector”. Popescu s-a declarat şi împotriva reglementărilor europene de astăzi din IT, care „ne scufundă orice iniţiativă”. (O.N.)

