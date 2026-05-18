Creștere a falimentelor personale

Data: 20 Mai 2026

Numărul cererilor de insolvenţă personală a crescut semnificativ în primele patru luni din 2026, până la 124, față de 57 în aceeași perioadă a anului trecut, şi ar putea ajunge de trei ori mai mare decât în 2025, când au fost în total 226, a declarat, potrivit Agerpres, Mihai Silviu Stejar, responsabil în Direcţia de Insolvenţă din cadrul Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor.

Potrivit acestuia, debitorii care se prezintă la direcţia de insolvenţă au, în medie, 20 de credite. (C.Z.)