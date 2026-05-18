Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Creștere a falimentelor personale

Creștere a falimentelor personale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Mai 2026

Numărul cererilor de insolvenţă personală a crescut semnificativ în primele patru luni din 2026, până la 124, față de 57 în aceeași perioadă a anului trecut, şi ar putea ajunge de trei ori mai mare decât în 2025, când au fost în total 226, a declarat, potrivit Agerpres, Mihai Silviu Stejar, responsabil în Direcţia de Insolvenţă din cadrul Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor.

Potrivit acestuia, debitorii care se prezintă la direcţia de insolvenţă au, în medie, 20 de credite. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   credit
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială