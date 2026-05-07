Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Puiet de păstrăv relocat

Data: 15 Mai 2026

Râurile situate pe defileul Văii Vaserului din Munţii Maramureşului au fost populate cu peste 8.000 de puieţi de păstrăv aduşi dintr-o păstrăvărie din judeţul Bistriţa Năsăud, informează Direcţia Silvică Maramureş. Operaţiunea a fost necesară pentru a suplini pierderile din cauze naturale, după cum a precizat, pentru Agerpres, Mihai Leşan, purtătorul de cuvânt al instituţiei. Păstrăvul face parte din ecosistemul zonei montane a râurilor din judeţul Maramureş, trăieşte ascuns printre pietre sau în locurile de apă zgomotoasă şi se hrăneşte cu viermi, insecte şi alte elemente de faună acvatică. (O.N.)

