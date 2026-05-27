BBC lansează conținut online în limba română

BBC World Service va lansa, în această lună, servicii-pilot în limbile română şi maghiară, BBC News România și BBC News Magyarul, conform unui comunicat transmis de instituţie. Website-ul (bbc.com/romania) şi canalele de pe Facebook şi Instagram în limba română vor fi disponibile începând de marţi, 23 iunie 2026, iar site-ul şi canalele de pe Facebook şi Instagram în limba maghiară vor fi lansate marţi, 16 iunie. Ambele servicii vor avea şi pagini de YouTube şi de TikTok, care vor deveni accesibile ulterior.

Cele două servicii-pilot vor acoperi o gamă largă de subiecte destinate publicului lor specific din România, Republica Moldova, Ungaria şi de dincolo de graniţele acestora, difuzând materiale despre ştirile zilei, globale şi europene, despre sănătate, ştiinţă, tehnologie, climă şi despre costul vieţii.

Oferta globală de conţinut a BBC World Service acoperă 45 de limbi, incluzând engleza. Serviciile radio ale BBC - şi ulterior site-urile - au deservit publicul vorbitor de română între 1939 şi 2008.