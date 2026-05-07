A scăzut comerţul global de vin 

Taxele vamale americane au contribuit anul trecut la un declin suplimentar al comerţului global cu vin, scrie Reuters, citat de Agerpres. Totodată, consumul a rămas la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 60 de ani, printre cauze numărându-se presiunile economice şi modificarea gusturilor. Statele Unite sunt cea mai mare piaţă de vin din lume, însă suprafaţa viticolă de 3,2 milioane de hectare din Uniunea Europeană reprezintă 45% din totalul global. Producţia de vin a României s-a situat anul trecut la 3,3 milioane hectolitri (mhl), cu o creştere de 3,7% faţă de 2024, însă cu 16,7% sub media ultimilor cinci ani, una din cauze fiind îngheţul în primăvară. (O.N.)