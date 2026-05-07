Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială A scăzut comerţul global de vin 

A scăzut comerţul global de vin 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 15 Mai 2026

Taxele vamale americane au contribuit anul trecut la un declin suplimentar al comerţului global cu vin, scrie Reuters, citat de Agerpres. Totodată, consumul a rămas la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 60 de ani, printre cauze numărându-se presiunile economice şi modificarea gusturilor. Statele Unite sunt cea mai mare piaţă de vin din lume, însă suprafaţa viticolă de 3,2 milioane de hectare din Uniunea Europeană reprezintă 45% din totalul global. Producţia de vin a României s-a situat anul trecut la 3,3 milioane hectolitri (mhl), cu o creştere de 3,7% faţă de 2024, însă cu 16,7% sub media ultimilor cinci ani, una din cauze fiind îngheţul în primăvară. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială