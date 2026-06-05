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Plăți ale rentelor agricole pe 2025

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Data: 05 Iunie 2026

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a început săptămâna trecută să efectueze plăţile aferente rentei viagere agricole pentru 2025, în valoare totală de 12 milioane de lei, către 8.162 de rentieri, în urma vizării carnetelor de rentier agricol şi de autorizare la plată, a informat instituţia. În perioada 1 martie - 27 mai 2026, la nivel naţional, au fost vizate 14.222 de carnete de rentier, fiind autorizaţi la plată 12.070 de rentieri agricoli şi 405 moştenitori. Termenul-limită până la care pot fi vizate carnetele pe 2025 este 31 august 2026. (C.Z.)

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