Eforturi de evacuare a europenilor din zona Golfului

Data: 09 Martie 2026

Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea treptată a cetăţenilor lor blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat comisarul pentru gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, potrivit AFP. 

Italia, Slovacia şi Austria sunt primele care au activat Mecanismul de protecţie civilă al UE, ce permite finanțarea a 75% din costurile unui zbor de repatriere, cu condiţia ca cel puţin 30% din pasageri să fie de altă cetăţenie decât a ţării solicitante. Dacă proporţia scade sub 30% din pasageri, atunci UE achită 50% din costuri. România a activat la 4 martie Mecanismul de protecţie civilă, pentru organizarea a cinci zboruri de evacuare a circa 1.000 de români, de la Dubai și Muscat, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Un zbor, operat de HiSky, a fost planificat pentru joi, 5 martie. De asemenea, autorităţile poartă discuţii pentru o soluţie de tranzit terestru între Qatar şi Arabia Saudită, care ar permite un zbor Riad-Bucureşti pentru 370 de români aflați la Doha. Până joi, 5 martie, statul român a repatriat 490 de persoane.

Avioanele comerciale şi-au reluat parțial zborurile din Orientul Mijlociu, dar situaţia rămâne perturbată după anularea, în primele patru zile de conflict, a 19.000 de legături. 

Israelul şi SUA au lansat la 28 februarie un atac de amploare împotriva Iranului. Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene contra Israelului şi ţărilor din regiune. Preşedintele Donald Trump a spus că ofensiva va continua până la distrugerea întregului program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor nucleare ale Iranului. (C.Z.)

