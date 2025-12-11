Zi de doliu la Timișoara

Data: 17 Decembrie 2025

În aceste zile, la 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, la Timișoara sunt organizate o serie de evenimente comemorative, culturale și educative - de la concursuri pentru liceeni și expoziții, până la ceremonii religioase, momente de reculegere, pelerinaje la monumentele Revoluției și concerte.

Astăzi, 17 decembrie, zi de doliu local, la Catedrala Mitropolitană se va oficia slujba de pomenire a eroilori martiri. Ceremonii religioase vor avea loc și la Biserica Martirilor și la Cimitirul Eroilor. La Spitalul Judeţean Timişoara, de la ora 18:00, în Amfiteatru, este programată proiecţia documentarului „Timişoara: Decembrie 1989” (Ovidiu Bose Paştina, 1993), intrarea fiind liberă. (C.Z.)