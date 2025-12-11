Diferențe mari între tarifele la apă

Data: 17 Decembrie 2025

De la 1 ianuarie 2026, facturile la apă și canalizare vor crește în mai multe județe. 13 operatori locali sau regionali au anunțat deja majorările de prețuri la serviciile de furnizare a apei potabile și de canalizare, iar ajustările, de 10-15%, au fost aprobate și publicate de Autoritatea Națio­nală de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Cel mai mare preț îl vor plăti locuitorii din județul Iași, unde apa potabilă va costa 10,64 lei/mc și serviciile de canalizare 10,53 lei/mc, fără TVA, adică un total de 23,50 lei/mc (21,17 + TVA 11%).

Cea mai recentă actualizare de preț a fost anunțată luni de Aquabis SA Bistriţa, care furnizează apă în judeţul Bistriţa-Năsăud. Aici, locuitorii vor plăti, de anul viitor, cu circa 11% mai mult pentru apa potabilă, majorare care se datorează, potrivit operatorului, evoluţiei inflaţiei. De la 1 ianuarie, preţul unui metru cub de apă va urca la 18,78 lei (10,12 lei pentru apa potabilă şi 8,66 lei pentru serviciul de canalizare-epurare), de la 16,89 lei în prezent (9,14 lei apa potabilă şi 7,75 lei canalizare), cu TVA inclus.

În schimb, compania publică de apă a judeţului Hunedoara, SC Apa Prod SA Deva, a propus autorităţilor de reglementare în drept păstrarea actualelor tarife de 16,31 lei/mc pentru serviciile de apă potabilă şi canalizare. Potrivit directorului general Dorin Gligor, menținerea prețu­rilor este posibilă datorită măsurilor de eficientizare a costurilor de producţie.

O analiză a tabelului afișat la 1 decembrie de ANRSC, autoritatea care reglementează, monitorizează și controlează serviciile comunitare de utilităţi publice, arată că, din cei 47 de operatori de apă listați, 13 au anunțat actualizări ale prețurilor de la 1 ianuarie 2026. Tarifele totale cele mai mari, cu TVA, vor fi aplicate de ApaVital Iași (23,5 lei/mc), Compania de apă Târgoviște Dâmbovița (22,47 lei/mc), Compania de apă Arieș Turda (22,23 lei/mc), cea de la Bacău (21,81 lei/mc), ACET Suceava (20,42 lei/mc). La polul opus, cele mai mici prețuri totale se vor regăsi în Orăștie, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Bihor, unde un metru cub de apă și canalizare va costa, cu TVA, între 12,72 și 13,55 lei.

La București, conform site-ului propriu, Apa Nova aplică de la 1 octombrie 2025 următoarele tarife: 7,58 lei/mc (TVA 11% inclus) la apa potabilă și 4 lei/mc (cu TVA) la canalizare, rezultând un preț final de 11,58 lei/mc, sub cel practicat de majoritatea operatorilor din țară.

Conform celui mai recent raport de audit în sectorul apei, întocmit de Curtea de Conturi Bucureşti, un român din patru nu are acces la sistemul de alimentare cu apă, iar aproximativ 40% din populaţie nu este racordată la canalizare. „Calitatea apei este sub nivelul nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor. (...) Există o capacitate insuficientă a instituţiilor de reglementare şi control de a garanta respectarea standardelor de calitate în domeniu”, este una din concluziile auditului. (C.Z.)