Fidelis a atras 21 de miliarde de lei

Data: 17 Decembrie 2025

A unsprezecea şi ultima ediţie din acest an a programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5-12 decembrie, a atras subscrieri de 1,49 miliarde de lei, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Cumulat, pe parcursul anului 2025, programul Fidelis a înregistrat cea mai bună performanţă din istoria sa, cu o valoare totală a subscrierilor de 21,1 miliarde de lei. (C.Z.)