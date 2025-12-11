Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Spațiu dedicat memoriei Revoluției la București

Data: 17 Decembrie 2025

Într-un demers care îndeamnă la reculegere în memoria oamenilor și a zilelor istorice care au schimbat destinul ţării în decembrie 1989, în Piața Revoluției din București, în zona Memorialului Renaşterii, va fi organizat un spațiu intitulat „Grădina Amintirilor” care, în zilele de 19 şi 20 decembrie, va fi locul de desfășurare a mai multor evenimente comemorative, a informat ARCUB, potrivit Agerpres. 

Pe parcursul celor două zile, perimetrul din jurul monumentului va fi amenajat cu bănci, jardiniere cu arbuşti şi o instalaţie simbolică de lumânări LED, pentru a crea un mediu propice liniştii şi reflecției.

Deschiderea evenimentului, organizat de Asociaţia Străzi pentru Oameni, Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, şi Muzeul Ororilor Comunismului, va avea loc vineri, 19 decembrie, la ora 18:00, cu vernisajul unei expoziţii foto realizate de Muzeul Comunismului, urmat de prezentarea, numită „Revoluţia în Lumină”, a poveştilor despre cinci dintre numele inscripţionate pe zidurile Memorialului, relatate de Alex Binescu.

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11:00, va avea loc Turul Revoluţiei, în colaborare cu Asociaţia Bucureşti - proiectul Salvaţi Memoria Revoluţiei, care-și propune ca, în trei ore, să-i ajute pe cei interesați să descopere povestea Revoluției din 1989. Traseul trece prin punctele cheie din acele zile, iar ghizii au pregătit întâmplări care nu se găsesc în cărțile de istorie sau pe wikipedia, informează organizatorii. Un al doilea tur ghidat, Turul Comunismului, va începe la ora 15:00, iar între orele 15:00 şi 21:00, în zona Memorialului Renaşterii, va fi prezentat un montaj audio imersiv cu sunetele Revoluţiei. (C.Z.)

 

