Monedă dedicată fondatorului Corului Madrigal

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând din 8 decembrie 2025, o monedă din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal. Aversul monedei îl prezintă pe Marin Constantin dirijând Corul Madrigal, inscripţia „România” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2025” şi valoarea nominală „1 Leu”. Reversul redă portretul lui Marin Constantin, sigla corului în fundal şi inscripţia „Centenar Marin Constantin”.

Monedele sunt ambalate în capsule transparente încastrate în pliante de prezentare, iar acestea introduse în mape cartonate. Tirajul maxim este de 5.000 de piese, fiecare cu preţul de vânzare de 240 de lei, exclusiv TVA. Lansarea în circuitul numismatic a monedelor se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale BNR.

Compozitorul şi dirijorul Marin Constantin (1925-2011) a fost un specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi în muzica tradiţională românească. A fondat Corul de cameră Madrigal în 1963, pe care l-a condus până la concertul de adio din 1999. A susținut, cu ansamblul, peste 3.500 de concerte în ţară şi în străinătate.