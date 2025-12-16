Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Monedă dedicată fondatorului Corului Madrigal

Monedă dedicată fondatorului Corului Madrigal

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 17 Decembrie 2025

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând din 8 decembrie 2025, o monedă din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal. Aversul monedei îl prezintă pe Marin Constantin dirijând Corul Madrigal, inscripţia „România” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2025” şi valoarea nominală „1 Leu”. Reversul redă portretul lui Marin Constantin, sigla corului în fundal şi inscripţia „Centenar Marin Constantin”.

Monedele sunt ambalate în capsule transparente încastrate în pliante de prezentare, iar acestea introduse în mape cartonate. Tirajul maxim este de 5.000 de piese, fiecare cu preţul de vânzare de 240 de lei, exclusiv TVA. Lansarea în circuitul numismatic a monedelor se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale BNR.

Compozitorul şi dirijorul Marin Constantin (1925-2011) a fost un specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi în muzica tradiţională românească. A fondat Corul de cameră Madrigal în 1963, pe care l-a condus până la concertul de adio din 1999. A susținut, cu ansamblul, peste 3.500 de concerte în ţară şi în străinătate. 

 

Citeşte mai multe despre:   Corul Madrigal  -   BNR
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială