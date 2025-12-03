Ultima iarnă cu prețuri plafonate la gaze

Data: 10 Decembrie 2025

Preţul final facturat la gazele naturale este, în prezent, de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, conform unei scheme de plafonare valabile până la 31 martie anul viitor. După expirarea aplicării acestui plafon, factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5%, a estimat recent preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.

„Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic şi termoficare, avem un preţ de achiziţie de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, şi ne aşteptăm ca, de la 1 aprilie 2026, să mergem la preţul pieţei, care e undeva la 170 de lei/MWh. Cu cel puţin 5% ar putea creşte (factura) de la 1 aprilie”, a spus Urluescu, potrivit Agerpres. Printre măsurile care ar putea fi avute în vedere în acest context, reprezentanţii AFEER menţionează voucherele pentru consumatorii vulnerabili şi creşterea lichidităţii pe piaţa angro de gaze naturale.

Într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a spus că se va lua în considerare o formă de sprijin şi după 1 aprilie 2026 de care să beneficieze categoriile vulnerabile pentru achitarea facturilor la gaze naturale. El a menţionat că în acest an numărul solicitărilor a fost mult mai mic decât cel estimat. „Cred că se poate lua în considerare susţinerea categoriilor care sunt vulnerabile şi pe mai departe”, a spus vineri premierul.

Preţul final la gazele naturale este format din preţul produselor standard (baseload), ce reprezintă partea cea mai stabilă, costul ajustărilor din short-term, pentru variaţiile de consum, şi costurile de înmagazinare, pentru consumul de iarnă şi siguranţa aprovizionării. (C.Z.)