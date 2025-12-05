Agricultura contribuie cu 4-5% la Produsul Intern Brut, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară şi sectoarele conexe, ponderea în economie depăşeşte 10%, se arată în „Carta Albă a
Rapița, cea mai tratată cultură
Rapiţa a fost, în 2023, cultura cu cea mai mare suprafaţă tratată cu produse de protecţie a plantelor, respectiv 91,2%, urmată de floarea-soarelui, cu 88,9% din suprafaţa tratată, şi cea cultivată cu grâu, cu 86,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Potrivit INS, cea mai mare pondere în totalul tratamentelor sub formă solidă au avut-o insecticidele (50,1%) urmate de fungicide (42,8%) şi erbicide (5,1%), în timp ce sub formă lichidă au fost utilizate erbicidele (64,6%), fungicidele (28,1%) şi insecticidele (6%). (C.Z.)