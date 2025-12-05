Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rapița, cea mai tratată cultură

Rapița, cea mai tratată cultură

Data: 05 Decembrie 2025
Data: 05 Decembrie 2025

Rapiţa a fost, în 2023, cultura cu cea mai mare suprafaţă tratată cu produse de protecţie a plantelor, respectiv 91,2%, urmată de floarea-soarelui, cu 88,9% din suprafaţa tratată, şi cea cultivată cu grâu, cu 86,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Potrivit INS, cea mai mare pondere în totalul tratamentelor sub formă solidă au avut-o insecticidele (50,1%) urmate de fungicide (42,8%) şi erbicide (5,1%), în timp ce sub formă lichidă au fost utilizate erbicidele (64,6%), fungicidele (28,1%) şi insecticidele (6%). (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură  -   Institutul Naţional de Statistică  -   statistica
