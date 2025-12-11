Sprijin anual de până la 3.000 de euro pentru fermele mici

Data: 19 Decembrie 2025

Eurodeputaţii au adoptat acum trei zile noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii Agricole Comune (PAC), informează Parlamentul European. Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului şi ai Consiliului pe 10 noiembrie 2025, a fost adoptat cu 629 de voturi pentru, 17 împotrivă şi 16 abţineri.

Colegiuitorii au convenit că fermele mici pot primi un sprijin financiar anual de până la 3.000 de euro, în loc de suma iniţială de 2.500 de euro propusă de Comisie, şi o nouă plată unică suplimentară pentru dezvoltare de până la 75.000 de euro, în creştere faţă de 50.000 de euro propuși anterior.

De asemenea, pentru a contribui la conservarea biodiversităţii şi pentru a scuti fermierii de sarcina costisitoare şi intensivă de a-şi ara terenurile, noile norme asigură că terenurile considerate arabile începând cu 1 ianuarie 2026 îşi vor păstra acest statut, chiar dacă nu au fost lucrate sau reînsămânţate.

Pentru fermierii certificaţi ca practicând agricultura ecologică se va considera automat că îndeplinesc cerinţele standardelor de mediu GAEC pentru terenurile lor dedicate deja culturilor bio sau cele în curs de a fi transformate în acest scop.

O altă normă prevede că inspecţiile se vor face conform cu aşa-numitul principiu „doar o singură dată”, astfel încât fermierii să nu aibă mai mult de un control oficial la faţa locului într-un an.

„Fermierii au nevoie de norme clare, de mai puţină birocraţie şi de plăţi pe care să se poată baza”, a declarat raportorul Andre Rodrigues. Acordul trebuie acum aprobat în mod oficial de către Consiliu și va intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. (C.Z.)

