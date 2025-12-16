Salariul minim crește în iulie

Data: 23 Decembrie 2025

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit unui proiect de hotărâre, publicat de Ministerul Muncii, după ce s‑a ajuns la un acord privind salariul minim în coaliţia de guvernare.

Decizia a fost calificată de preşedintele IMM România, Florin Jianu, „o lipsă de respect asupra ceea ce înseamnă dialogul social, pentru că a fost luată într‑o coaliţie politică, nu în Consiliul Naţional Tripartit, aşa cum spune legea în acest moment”. (C.Z.)