Deficit în creștere

Data: 18 Decembrie 2025

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,63 miliarde euro, în perioada ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu 23,64 miliarde în ianuarie-octombrie 2024, informează Banca Naţională a României. În primele 10 luni din 2025, datoria externă totală a crescut cu 22,07 miliarde euro, până la 225,58 miliarde euro, din care 177,617 miliarde euro (78,7% din total) reprezintă datoria externă pe termen lung. (C.Z.)

