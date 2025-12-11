Pădurile se află, în prezent, într-o „situaţie destul de critică” din cauza fenomenului de uscare a arborilor, atrag atenția specialiștii. Uscarea este agravată de secetă, nu are un tipar clasic de
Bugete de Crăciun mai mici faţă de anul trecut
Creşterile de preţuri din ultimul an „au afectat puterea de cumpărare a oamenilor şi implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători, astfel că aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să cheltuiască mai puţin în acest an decât în decembrie 2024, 40% cred că vor reuşi să păstreze acelaşi buget şi doar 11% dintre respondenţi spun că vor aloca mai mulţi bani”, arată un sondaj al tbi bank.
Aproape 48% dintre respondenţi au un buget de Crăciun de maximum 500 de lei, 15,3% între 500 şi 700 de lei, iar 16,7% între 700 şi 1.000 de lei, în timp ce aproximativ 85% dintre respondenţi spun că vor folosi bani din economii sau din salariul lunilor anterioare.
Acelaşi sondaj relevă faptul că aproape 32% dintre români cred că preţurile cadourilor sunt cu circa 30% mai mari faţă de Crăciunul trecut, iar 18% se aşteaptă la creşteri de 40% sau mai mult. Aproape 46% dintre respondenţi au pe listă 2-3 cadouri, doar pentru familie sau apropiaţi, în timp ce 28,6% vor dărui între 4 şi 5 cadouri. Totodată, românii înţeleg că şi cei din jur ar putea avea aceleaşi provocări privind cheltuielile de sărbători, astfel că mai mult de 69% dintre respondenţi se aşteaptă să primească mai puţine cadouri de Crăciun în acest an, iar circa 12% cred că produsele pe care le vor primi vor fi mai ieftine.