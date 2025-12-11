Bugete de Crăciun mai mici faţă de anul trecut

Creşterile de preţuri din ultimul an „au afectat puterea de cumpărare a oamenilor şi implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători, astfel că aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să cheltuiască mai puţin în acest an decât în decembrie 2024, 40% cred că vor reuşi să păstreze acelaşi buget şi doar 11% dintre respondenţi spun că vor aloca mai mulţi bani”, arată un sondaj al tbi bank.

Aproape 48% dintre respondenţi au un buget de Crăciun de maximum 500 de lei, 15,3% între 500 şi 700 de lei, iar 16,7% între 700 şi 1.000 de lei, în timp ce aproximativ 85% dintre respondenţi spun că vor folosi bani din economii sau din salariul lunilor anterioare.

Acelaşi sondaj relevă faptul că aproape 32% dintre români cred că preţurile cadourilor sunt cu circa 30% mai mari faţă de Crăciunul trecut, iar 18% se aşteaptă la creşteri de 40% sau mai mult. Aproape 46% dintre respondenţi au pe listă 2-3 cadouri, doar pentru familie sau apropiaţi, în timp ce 28,6% vor dărui între 4 şi 5 cadouri. Totodată, românii înţeleg că şi cei din jur ar putea avea aceleaşi provocări privind cheltuielile de sărbători, astfel că mai mult de 69% dintre respondenţi se aşteaptă să primească mai puţine cadouri de Crăciun în acest an, iar circa 12% cred că produsele pe care le vor primi vor fi mai ieftine.