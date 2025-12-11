Creşterile de preţuri din ultimul an „au afectat puterea de cumpărare a oamenilor şi implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători, astfel că aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să
Bilanț al colectei naționale de alimente
Peste 136.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de donațiile strânse în ediţia de Crăciun a Colectei naţionale de alimente desfăşurată în 5-7 decembrie, informează Federaţia Băncilor pentru Alimente din România, care a organizat campania. În cele trei zile, au fost donate 957 de tone de alimente, echivalentul a 1,9 milioane de porţii, care vor ajunge în perioada următoare la 136.621 de persoane în dificultate. (C.Z.)