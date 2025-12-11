Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bilanț al colectei naționale de alimente

Actualitate socială
Data: 18 Decembrie 2025

Peste 136.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de donațiile strânse în ediţia de Crăciun a Colectei naţionale de alimente desfăşurată în 5-7 decembrie, informează Federaţia Băncilor pentru Alimente din România, care a organizat campania. În cele trei zile, au fost donate 957 de tone de alimente, echivalentul a 1,9 milioane de porţii, care vor ajunge în perioada următoare la 136.621 de persoane în dificultate. (C.Z.)

