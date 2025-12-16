Marea Britanie se întoarce în programul Erasmus

Data: 22 Decembrie 2025

Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxelles-ul pentru a reintra din 2027 în programul de schimburi universitare Erasmus pe care l-a părăsit în 2020, după Brexit, scrie AFP.

Reintegrarea în programul Erasmus este parte a cadrului de relansare a relaţiilor cu UE inițiat de premierul Keir Starmer în iulie 2024, după ani de tensiuni între UE şi precedentele guverne britanice. (C.Z.)