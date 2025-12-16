Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Marea Britanie se întoarce în programul Erasmus

Data: 22 Decembrie 2025

Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxelles-ul pentru a reintra din 2027 în programul de schimburi universitare Erasmus pe care l-a părăsit în 2020, după Brexit, scrie AFP.

Reintegrarea în programul Erasmus este parte a cadrului de relansare a relaţiilor cu UE inițiat de premierul Keir Starmer în iulie 2024, după ani de tensiuni între UE şi precedentele guverne britanice. (C.Z.)

 

