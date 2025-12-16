Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Manifestări la 36 de ani de la Revoluție

Manifestări la 36 de ani de la Revoluție

Actualitate socială
Data: 23 Decembrie 2025

Bucureştenii au aprins sâmbătă candele și au ţinut un moment de reculegere în Piaţa Revoluţiei în memoria eroilor din decembrie '89. Conform primarului general, Ciprian Ciucu, numai în Bucureşti au murit peste 540 de oameni şi alţi aproape 1.900 au fost răniţi. În total, în toată țara au fost peste 1.100 de victime şi circa 3.300 de răniți.

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989 din Piaţa Universităţii, iar sâmbătă, duminică şi luni, Ministerul Apărării Naţionale a organizat activităţi comemorative în mai multe locuri simbolice pentru decembrie 1989. (C.Z.)

 

