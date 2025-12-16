Manifestări la 36 de ani de la Revoluție

Data: 23 Decembrie 2025

Bucureştenii au aprins sâmbătă candele și au ţinut un moment de reculegere în Piaţa Revoluţiei în memoria eroilor din decembrie '89. Conform primarului general, Ciprian Ciucu, numai în Bucureşti au murit peste 540 de oameni şi alţi aproape 1.900 au fost răniţi. În total, în toată țara au fost peste 1.100 de victime şi circa 3.300 de răniți.

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989 din Piaţa Universităţii, iar sâmbătă, duminică şi luni, Ministerul Apărării Naţionale a organizat activităţi comemorative în mai multe locuri simbolice pentru decembrie 1989. (C.Z.)