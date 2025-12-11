Zile decisive pentru acordul UE-Mercosur

Data: 19 Decembrie 2025

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, o poziție oficială prin care România să se alăture Franţei, Poloniei, Ungariei în demersurile de a bloca semnarea acordului UE-Mercosur. Tratatul riscă să impună sarcini suplimentare şi disproporţionate fermierilor, susține organizația. Semnarea acordului, programată a avea loc mâine în Brazilia, este condiționată de votul așteptat astăzi al liderilor UE reuniți la Bruxelles într-o ședință a Consiliului UE.

Deși Ministerul Agriculturii s-a exprimat în mai multe rânduri împotriva acordului dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay, la care se adaugă Bolivia), România nu și-a declarat oficial opoziția formală la nivel guvernamental, deși există presiuni interne puternice din partea fermierilor și a unor politicieni, care cer renegocieri sau respingerea documentului în forma actuală. În apelul său, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare arată că importurile sud-americane de produse agricole sensibile, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea şi porumbul ar expune producătorii din România şi UE la presiuni concurenţiale intensificate, fără standarde comparabile sau mecanisme de aplicare din partea Mercosur.

Acordul de liber schimb, negociat mai bine de 25 de ani de cele două părți, va permite europenilor să exporte mai multe maşini, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase în America Latină. În schimb, ar facilita intrarea cărnii, zahărului, mierii din America de Sud, cu riscul de a slăbi unele sectoare agricole. La nivelul UE, Franța, Italia, Ungaria, Polonia, Austria și Belgia se opun sau critică acordul, mai ales în ceea ce privește respectarea standardelor de calitate și controlarea produselor sud-americane. Germania se numără printre susținătorii tratatului, care favorizează producătorilor săi auto, de exemplu, accesul pe piaţa sud-americană. Spania este, la fel, în favoarea documentului.

Adoptarea, dorită de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înainte de sfârşitul anului când se încheie preşedinţia Braziliei în blocul Mercosur, necesită o majoritate calificată în Consiliul UE, reunit în aceste zile la Bruxelles. O minoritate formată din patru țări mari, care să reprezinte cel puțin 35% din populația UE, ar putea deraia ratificarea. De aceea, Franţa are nevoie de Italia pentru a forma o minoritate de blocaj. Parisul însă dă de înţeles că se va conforma acordului dacă nu va reuşi să-l blocheze.

În paralel cu ședința liderilor Celor 27, mii de fermieri din peste 40 de organizații ale agricultorilor de pe continent, inclusiv România, sub coordonarea puternicei alianțe COPA-COGECA, au manifestat ieri, la Bruxelles, solicitând protejarea agriculturii UE, renegocierea acordului UE-Mercosur cu mai multe garanții pentru fermieri, un buget adecvat pentru PAC. (C.Z.)