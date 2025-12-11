Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Demisie la Apele Române

Demisie la Apele Române

Data: 16 Decembrie 2025

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, miercuri după-amiază, concluziile verificărilor realizate de Corpul de Control în cazul crizei apei din Prahova, din care reies deficienţe în comunicarea, coordonarea şi gestionarea operaţiunilor la toate instituţiile implicate, de la Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa şi operatorul ESZ Prahova, până la Apele Române. Diana Buzoianu a anunțat că a primit demisia directorului general de la Apele Române, Florin Ghiţă, că a demis-o pe directoarea de la Apa Buzău-Ialomiţa, iar „concluziile raportului au fost trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”. (C.Z.)

