Demisie la Apele Române
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, miercuri după-amiază, concluziile verificărilor realizate de Corpul de Control în cazul crizei apei din Prahova, din care reies deficienţe în comunicarea, coordonarea şi gestionarea operaţiunilor la toate instituţiile implicate, de la Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa şi operatorul ESZ Prahova, până la Apele Române. Diana Buzoianu a anunțat că a primit demisia directorului general de la Apele Române, Florin Ghiţă, că a demis-o pe directoarea de la Apa Buzău-Ialomiţa, iar „concluziile raportului au fost trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”. (C.Z.)