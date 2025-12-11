Calcule pentru noile valori ale impozitelor locale

Data: 16 Decembrie 2025

După ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care prevede și creșterea taxelor locale, primăriile au început calculele pentru a stabili noile niveluri ale impozitelor pe locuințe și terenuri sau pentru autoturisme, începând cu anul 2026.

Legea, care urmează să fie promulgată, introduce modificări fiscale majore, cele mai importante fiind creșterea impozitelor pe locuințe cu aproximativ 80% şi impozitul auto calculat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică, pe principiul „poluatorul plătește”. Și terenurile vor fi mai intens impozitate, dar se vor păstra scutirile pentru cele din domeniul public, unitățile de învățământ, cultele religioase sau parcurile industriale.

În condițiile noii legi, Primăria Capitalei a publicat proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru 2026. Cotele de impozitare propuse sunt de 0,1% din valoarea impozabilă - pentru clădirile rezidenţiale deţinute de persoane fizice şi de 0,2% - pentru clădirile nerezidenţiale. Potrivit documentului, în 2026 valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/mp pentru clădiri din beton armat sau din cărămidă (+79%, față de 1.492 lei/mp în 2025) și de 803 lei/mp pentru clădirile cu pereţi din lemn (comparativ cu 447 lei/mp în 2025). Va exista în continuare o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie, a impozitului. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Primăriei București.

La Timișoara, impozitarea autovehiculelor se va face, în 2026, în funcţie de capacitatea cilindrică, la care se adaugă, ca noutate, norma de poluare, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Primăriei, Silvana Andreaş. Estimările municipalităţii indică faptul că, pentru un autoturism de 1.598 cmc, impozitul anual ar putea ajunge la 234 de lei în cazul normelor Euro 0-3 şi la 198 de lei în cazul normei Euro 6, faţă de 143 de lei în prezent.

La Buzău, Consiliul local va aproba în această săptămână impozitele şi taxele locale pentru 2026. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a precizat, pentru Agerpres, că un cetățean, „pentru o maşină de 1.600 cmc cu norma de poluare Euro 4, în 2025 a achitat 101 lei, iar în 2026 ar trebui să achite 228 de lei. Deci o creştere de 125%. Pentru toate autovehiculele până în 2.000 cmc impozitul creşte, dar cu procente diferite”.

Potrivit statisticilor, un român contribuie cu aproximativ 93 de euro anual prin impozite pe proprietate, comparativ cu 710 euro media UE. În Franţa, un cetățean plătește în medie impozite anuale de 1.550 de euro, în Polonia - 300 de euro, în Italia - 760 de euro, în Spania - 750 de euro, în Unga­ria - 163 de euro. (C.Z.)